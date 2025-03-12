Gönülleri buluşturan market

İstanbul Esenler Belediyesi'nin EDİM Hayır Merkezi (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi), ramazan ayında da faaliyetlerini sürdürüyor. "İyilik kapısı" sloganı ile 16 yıl önce dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik açılan hayır marketi Tekstilkent'teki Hz. Hatice Camii'nin alt katında bulunuyor.

12 BİN KİŞİYE YARDIM

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, rencide olmadan giysiden gıdaya kadar birçok ürüne ulaşabildiği mekânda rahatlıkla alışverişini yapabiliyor. İstedikleri zamanda günün her günü kendilerine verilen Edim Dijital Kartlara yüklenen kredileri kullanabilme imkânları da oluyor. Bu proje ile amaç ise hayırseverlerin yaptığı yardımların ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak. Her ay yaklaşık 3 bin 150 aileye destek sağlayan, toplamda 12 binden fazla kişiye yardımların ulaştırıldığı EDİM Sosyal Market'in dijital kartlarına ise aile bireylerinin sayısı, hasta ve yaşlı olma durumları, öğrenci varlığı gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak krediler yükleniyor.