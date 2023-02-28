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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Gönüllü berberler 4 günde 2 bin depremzedeyi tıraş etti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Gönüllü berberler 4 günde 2 bin depremzedeyi tıraş etti
Gaziantep'te, berber Mustafa Demir öncülüğünde organize olan 25 berber, gönüllü olarak Kahramanmaraş'a geldi. Kentin farklı bölgelerine dağılarak depremzedelere ücretsiz hizmet veren berberler, 4 günde 2 bin depremzedeyi tıraş etti. Depremzedelerin normale dönebilmeleri için böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Mustafa Demir, "Bizler de berberler olarak bu zor günlerde çorbada tuzumuz olsun istedik. İnşallah bu sıkıntıları elbirliğiyle atlatacağız" diye konuştu.
Erzincan'da yaşayan 73 yaşındaki Fahri Sarıgöz ise gençliğinde 15 yıl yaptığı berberlik mesleğine, depremzedeler için geri döndü. Uzun yıllar sonra yeniden eline makas alan Sarıgöz, Malatya'da 183 kişiyi tıraş etti.

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Gönüllü berberler 4 günde 2 bin depremzedeyi tıraş etti
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