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Giriş Tarihi: 28.2.2023 19:24 Son Güncelleme: 28.2.2023 19:34

Gönüllü berberler önce yardım dağıttı sonra tıraş ettiler

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle istanbul’daki berberler de depremzedelerin yardımına koştular. İstanbul’da çalışan 7 berber bir tır dolusu yardım ile birlikte deprem bölgesine giderek vatandaşları traş ettiler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gönüllü berberler önce yardım dağıttı sonra tıraş ettiler

Asrın felaketi olarak bilinen 11 ilde meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle İstanbul'daki berber esnafı da işbirliği yaparak depremzedelerin yardımına koştular. Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde deprem bölgesindeki insanlar için yardım kampanyası başlatan 7 berber Şaban İskender, Onur İskender, Cemal İskender, Muharrem Kara, Cihangir Yılmaz ve Ayhan Acıbucu bir tır dolusu yardım topladı.

7 gönüllü berber deprem bölgesinde en büyük hasarı alan ve yerle bir olan Hatay Samandağda depremzedelerin yardımına koştular. Hem getirilen gıda ve giyim ile birlikte hijyen malzemelerinden oluşan yardımlarını AFAD yetkililerine teslim eden gönüllü 7 berber günboyu bölgedeki depremzedeleri traş ettiler. Gün dayanışma ve depremzedelerin yardımına ulaşma günü diyen gönüllü berberler tüm esnaflarında yardımda bulunmasını istediler.

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Gönüllü berberler önce yardım dağıttı sonra tıraş ettiler
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