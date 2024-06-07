Gönüllü dalgıçlar sualtı temizliği yaptı

Sahil kordon boyunda gönüllü dalgıçlar tarafından yapılan deniz temizliği etkinliğini, vatandaşlar ilgiyle izledi. Bir saate yakın sürede yapılan deniz temizliğinde çıkartılan çöp ve atıklar karada sergilendi. Sahil Güvenlik Kıyı Emniyet Ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

"LÜTFEN DENİZLERİ KİRLETMEYELİM"

Derinlikler Dalış Timi'nden Esra Güçyeter, "Bir saatte yakın bir dalış yaptık. Deniz dibinde görüş hiç yok, tamamen balçık. Dokunduğunuzda bütün balçık yukarı çıkıyor. Gerçekten çok kirli. Denizden çıkarttıklarımız, elimizle bulabildiklerimiz. Çok fazla halat var, atılmış, çok uzunlar. Çıkartabilmek mümkün olmadı. Lütfen denizleri kirletmeyelim. Denizler bizim geleceğimiz, çocuklarımıza güzel bir şekilde bırakmamız gerekiyor" dedi.

SAHİL ŞERİDİNDE YEŞİL YOSUN TABAKASI OLUŞTU

Öte yandan su altı deniz temizliği yapılan bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta sahil deniz şeridindeki yosun tabakası dikkat geçti.