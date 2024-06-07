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Giriş Tarihi: 7.6.2024 13:50 Son Güncelleme: 7.6.2024 13:55

Gönüllü dalgıçlar sualtı temizliği yaptı

İstanbul Silivri’de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, gönüllü dalgıçlar tarafından denizde, su altı temizliği gerçekleştirildi. Denizden çöp çıkartan dalgıçlar deniz dibinin çok kirli ve atıkla dolu olduğunu çok fazla halatla karşılaştıklarını söylediler

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gönüllü dalgıçlar sualtı temizliği yaptı

Sahil kordon boyunda gönüllü dalgıçlar tarafından yapılan deniz temizliği etkinliğini, vatandaşlar ilgiyle izledi. Bir saate yakın sürede yapılan deniz temizliğinde çıkartılan çöp ve atıklar karada sergilendi. Sahil Güvenlik Kıyı Emniyet Ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

"LÜTFEN DENİZLERİ KİRLETMEYELİM"

Derinlikler Dalış Timi'nden Esra Güçyeter, "Bir saatte yakın bir dalış yaptık. Deniz dibinde görüş hiç yok, tamamen balçık. Dokunduğunuzda bütün balçık yukarı çıkıyor. Gerçekten çok kirli. Denizden çıkarttıklarımız, elimizle bulabildiklerimiz. Çok fazla halat var, atılmış, çok uzunlar. Çıkartabilmek mümkün olmadı. Lütfen denizleri kirletmeyelim. Denizler bizim geleceğimiz, çocuklarımıza güzel bir şekilde bırakmamız gerekiyor" dedi.

SAHİL ŞERİDİNDE YEŞİL YOSUN TABAKASI OLUŞTU

Öte yandan su altı deniz temizliği yapılan bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta sahil deniz şeridindeki yosun tabakası dikkat geçti.

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Gönüllü dalgıçlar sualtı temizliği yaptı
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