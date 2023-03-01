Gönüllü desteği ile yeni hayat

Depremden Gaziantep'te çocukları Rabia (4) ve Rana Masal (2) ile birlikte balkondan atlayarak kurtulan 42 yaşındaki Nursel Dede, yeni bir hayat kurmak için İzmir'e göç etti. Bir gönüllü onlara evini açtı ve bir yıllık kirayı da almayacağını söyledi. Menemen ilçesindeki yeni evine yerleşmek için gün sayan Nursel Dede, "En ufak bir sallantıda deprem olacak sanıyoruz. Çocuklarımda da çok büyük bir korku var. Henüz psikolojik bir destek almadık. Çocuklarımın psikolojik destek almasını istiyorum" diye konuştu. İHA