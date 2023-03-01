Haberler Yaşam Haberleri Gönüllü desteği ile yeni hayat
Giriş Tarihi: 2.3.2023

Gönüllü desteği ile yeni hayat

Gönüllü desteği ile yeni hayat
Depremden Gaziantep'te çocukları Rabia (4) ve Rana Masal (2) ile birlikte balkondan atlayarak kurtulan 42 yaşındaki Nursel Dede, yeni bir hayat kurmak için İzmir'e göç etti. Bir gönüllü onlara evini açtı ve bir yıllık kirayı da almayacağını söyledi. Menemen ilçesindeki yeni evine yerleşmek için gün sayan Nursel Dede, "En ufak bir sallantıda deprem olacak sanıyoruz. Çocuklarımda da çok büyük bir korku var. Henüz psikolojik bir destek almadık. Çocuklarımın psikolojik destek almasını istiyorum" diye konuştu. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı artıyor! 3 günlük yas ilan edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönüllü desteği ile yeni hayat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA