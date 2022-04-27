Gönüllü iyilik ekipleri insanların yardımına koşuyor

Gönüllü iyilik ekipleri, iyiliğin ve paylaşmanın en çok yaşandığı Ramazan ayında hiç yılmadan, yorulmadan 31 ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Sanayicisinden esnafına, doktorundan öğretmenine kadar birçok meslek grubundan insanın olduğu 25 kişilik iyilik ekibi yardım kolilerini dağıtıyor, insanların hüznüyle hüzünlenip, sevinciyle mutlu oluyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek bu iyilik hareketinin çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge SABAH'a konuştu.

Öge, 'Bugünde bi iyilik yapsam' projesi ile biz iyiliğini nasıl gündemimizde tutabiliriz düşüncesiyle ortaya çıktı. Bizi cennete götüren şey iyiliktir. Kişi bugünde bir iyilik yapsam diyerek sevdiği şeyi paylaşmaya başlayacak. İyiliğe ulaşmak için ondan vazgeçecek. Bu bizi dünyevileşmekten de kurtaracak. Hiçbir iyiliği küçük görmememizi sağlayacak. Bu iyilik hareketini Ramazan ayında gönüllülerden oluşan iyilik elçileriyle destekledik. Hasta ise arabasıyla hastaneye götürecek, ihtiyacı varsa gıda kolisini evine teslim edecek, öğrenci bursunu ödeyemediyse bu öğrenci ile beraber bir iftar yapıp bursunu ödemesini sağlayacak. İnsanlara dokunarak iyilik yapmak hedefimiz var. Bir oturduğumuz yerden iyilik yapmak var bir de dokunarak, hissederek iyilik yapmak var. Dokunarak iyilik yaptığımız zaman insanda merhamet duygusu da gelişiyor. Daha çok iyilik yapmak gerekiyor, bu yetmez diye düşünüyoruz. Ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyor. 25 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. İçlerinde emekli imam, sanayici, esnaf, doktor, öğretmen, imam ve kadın kardeşlerimiz var. Haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek iyilik hareketini paylaşıyorlar. Bölge bölge ihtiyaç sahiplerine gidiyorlar. Sadece merkez değil Konya'nın tüm ilçelerine ulaşıyoruz. Gönüllülerimiz her şeyi kendi karşılıyor. Kendilerine tek kuruş maddi bir yardım yapmıyoruz. Bizden de hiçbir talepleri yok. Kendi araçları ile gidip insanların yardımına koşuyorlar. Paylaşmayı görüyorlar, kendi durumuna şükretmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bunu müftülük personeli ile de yapabilirdik. Ancak biz istedik ki onlar bunu yaşasın, insanlara dokunsun istedik" diye konuştu.