Gönüllü öğretmenlerden özel eğitim

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocukları için Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde yaz okulları açıldı. Dernek üyesi 20 gönüllü öğretmen, aileleri çalışan çocukların eğitimlerine destek olmanın yanı sıra yaz tatilinde sıcak havada zorlu şartlarda çalışmak yerine keyifli vakit geçirmeleri için aktiviteler düzenliyor. AA