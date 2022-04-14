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Giriş Tarihi: 14.4.2022 15:30 Son Güncelleme: 14.4.2022 16:04

Gönüllü olarak çöp toplarken falezlerden düştü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Gönüllü olarak çöp toplarken falezlerden düştü

Antalya’da falezlerde çevre temizliği yaparken kayalık arasına düşen Abdullah Kederli’yi (39) itfaiye kurtardı. Aynı genç 4 ay önce Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı bir kayada mahsur kalmış itfaiye ekipleri son anda kurtarılmıştı.

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi falezlerde meydana gelen olayda Abdullah Kederli, falezler üzerinde gönüllü olarak çöp temizliği yapmak için kayalık alana geldi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Burada bir süre çöp toplayan Abdullah Kederli, biranda dengesini kaybederek kayaların arasına düştü. Denizde yüzenler 'yardım edin' sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yerini belirledikleri Kederli'nin bulunduğu noktaya bir süre sonra ulaşmayı başardı. İlk tedavisi bulunduğu yerde yapılan Abdullah Kederli, kaşık sedyeye alındı.

GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Sosyal sorumluluk gereği Abdullan Kederli, ekiplerin elde ele yaptığı çalışmayla kayalık alanda alındı ve ambulansa ulaştırıldı. Bilinci yerinde olduğu gözlemlenen Kederli, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kederli, 24 Aralık 2021 tarihinde yine aynı bölgede yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı 35 metrelik kayalıkta mahsur kalmış ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

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Gönüllü olarak çöp toplarken falezlerden düştü
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