Gönüllü vatandaşlar depremzedeler için birlik oldu

Ankara'daki vatandaşlar, depremzedelere destek olmak için Ankara Macunköy Metro İstasyonu'nun yanında toplanan tonlarca yardım malzemelerini kolilere yerleştirdi. Macunköy Metro İstasyonu'nun yanında bulunan otopark alanında, afet bölgesindeki depremzedeler için yardım malzemeleri toplandı. Toplanan malzemelerin kolilere yerleştirilmesi ve istiflenmesi için çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar birlik oldu. Toplanan eşyalar; kıyafet, ayakkabı, battaniye gibi tekstil eşyaları ağırlıklıydı. Gelen malzemeler arasında yazlık eşyaların bulunması dikkatleri çekti. İHA