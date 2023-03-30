Gönüllü yardıma giden doktor depremzede Itır’a umut oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağ kurtulan ve komşularının çıkartılması için 26 gün boyunca apartmanının enkazı başında bekleyen 1 çocuk annesi Itır Gülcan (36) maruz kaldığı soğuk ve tozlu havanın etkisiyle sağlığından oldu. Itır Gülcan'ın yardımına ise depremzedelere erzak getirmek için bölgeye gönüllü olarak giden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan koştu.

AYRILMADI

Itır Gülcan 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden ailesiyle birlikte yıkılan binadan yara almadan kurtuldu. İlk şoku atlattıktan sonra komşularının yardımına koşan Itır Gülcan çevredekilerle beraber 3 kişiyi apartmanının enkazından sağ çıkartmayı başardı. Ancak enkaz altında kalan diğer komşuları çıkartılmadan enkaz başından ayrılmak istemeyen ve alanda 26 gün bekleyen Gülcan, soğuk hava ve tozlu ortam nedeniyle baş ve boynun en derin enfeksiyonu olan peritonsiller apse (bademcik apsesi) geçirdi.

GÖNÜLLÜ DOKTOR FARK ETTİ

İlk başta yaşadığı sorunu fazla önemsemeyen Gülcan'ın boğazı gün geçtikçe şişerek ağrımaya başladı ve ateşi yükseldi. Yaşadığı enfeksiyonun etkisi ile nefes almakta zorlanan Itır Gülcan'ın imdadına ise deprem bölgesinde yardım için gönüllü olarak bulunan özel bir hastanede görevli KKB Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan yetişti. Hastanın genel durumunu beğenmeyerek kendisinde bademcik apsesi olduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini belirten Dr. Arslanhan, Itır Gülcan'ın Adana'ya getirilmesini sağladı ve görev yaptığı hastanede tedavisini üstlendi. Dr. Murat Arslanhan, tonsillektomi ameliyatı ile hastasının tekrar sağlığına kavuşmasını sağladı.

ONLAR BENİM CANIMDI

Ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen Itır Gülcan, "Yaşadığımız felaketten sonra günlerce enkaz başında bekledim. Bu süreçte boğazımda bir sorun baş gösterdi ve sıkıntım gittikçe arttı. Boğazım şişerek ağrımaya başladı, ateşim yükseldi. Rahat nefes almakta zorlanmaya başladım. O sırada yardım için bölgede bulunan Dr. Murat Arslanhan bizim olduğumuz yere geldi ve ihtiyaçlarımızı sordu. Ben de kendisine boğazımın şiştiğini ve rahat nefes alamadığımı söyledim. Kendisi beni muayene ederek acilen Adana'ya getirdi ve ameliyat yaptı. Şimdi gayet iyi hissediyorum, kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.