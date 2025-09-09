Gönüllülerden köy okuluna renkli dokunuş

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri, "Benim Okulum Projesi" kapsamında öğrencilere ferah eğitim ortamı oluşturmak için kente 38 kilometre uzaklıktaki Dumlusu köyüne gitti. Temin ettikleri malzemelerle buradaki ilkokulun sınıf ve koridorlarını boyayan, halılarını yıkayan gönüllüler, camları, sıraları ve masaları da özenle temizledi. Çocukların daha neşeli ortamda ders görmesi için okulun duvarlarına resimler çizen gönüllüler, bu çalışmalarıyla köydeki çocuklara daha renkli bir eğitim ortamı oluşturdu. Şube Kadın Kolları Başkanı Fatma Taş, Türk Kızılayın afet, sosyal proje, yardım ve kan hizmetlerinin dışında eğitime yönelik çalışmalar da yürüttüğünü söyledi. Taş, talep üzerine gönüllülerle gittikleri Dumlusu İlkokulu'nda boyama ve temizlik çalışması yaptıklarını anlattı.

AMACIMIZ MUTLU ETMEK

Taş, "Gönüllülerimizle okulun boyasını ve temizliğini yaptık. Buradaki çalışmaları, gönüllü gençlik ve kadın kolları ekiplerimiz yürüttü. Çocuklarımızın daha rahat ortamda eğitim görmesine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmaya katıldık" dedi. Bu gibi etkinlikleri Türk Kızılay olarak yapmaya devam edeceklerini belirten Taş, "Ekibimizle bu yıl eğitim öğretim görecek minik öğrencilerimiz için güzel ortam oluşturduk. Şube olarak eğitim projelerinde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalarda yer almaktayız. Çocukların gönüllerine dokunup onların hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız" diye konuştu. Gönüllülerden Nuriye Aydın da "Amacımız, çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek" ifadelerini kullandı. AA