Gönüllülerin yardım eli depremzedenin omuzunda

Asrın deprem felaketinden etkilenen 11 kente yönelik gönüllülerin yardım seferberliği sürüyor. Kimi bizzat yardım malzemelerinin toplanmasında ve paketlenmesinde görev alıyor, kimi bölgeye ulaştırılmasına katkı sunuyor.

Kamu kurumlarının ve STK'ların bölgedeki çalışmaları da hız kesmiyor. Devletin şefkatli eli de AFAD ve Kızılay aracılığıyla depremzedelerle beraber. 7'den 70'e herkesin yardıma koştuğu deprem bölgesine gidenlerden biri de iş insanı Uğurcan Kapıdağ oldu.

Reklam ajansı sahibi Uğurcan Kapıdağ, deprem bölgesine yardım ve desteklerine devam ediyor.

Hazır mutfaklar ve mutfak gereçlerini bölgeye ulaştıran Kapıdağ, bunların yanı sıra gıda, su, ev tekstil ürünleri ile çocuklar için oyuncaklardan oluşan tırları da bölgeye ulaştırdı. Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Kapıdağ, miniklere oyuncak ve çikolata da dağıttı.