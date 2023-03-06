Haberler Yaşam Haberleri Gönüllülerin yardım eli depremzedenin omuzunda
Giriş Tarihi: 6.3.2023 10:41 Son Güncelleme: 6.3.2023 11:01

Gönüllülerin yardım eli depremzedenin omuzunda

Asrın deprem felaketinden etkilenen 11 kente yönelik gönüllülerin yardım seferberliği sürüyor. Kimi bizzat yardım malzemelerinin toplanmasında ve paketlenmesinde görev alıyor, kimi bölgeye ulaştırılmasına katkı sunuyor.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Gönüllülerin yardım eli depremzedenin omuzunda

Asrın deprem felaketinden etkilenen 11 kente yönelik gönüllülerin yardım seferberliği sürüyor. Kimi bizzat yardım malzemelerinin toplanmasında ve paketlenmesinde görev alıyor, kimi bölgeye ulaştırılmasına katkı sunuyor.

Kamu kurumlarının ve STK'ların bölgedeki çalışmaları da hız kesmiyor. Devletin şefkatli eli de AFAD ve Kızılay aracılığıyla depremzedelerle beraber. 7'den 70'e herkesin yardıma koştuğu deprem bölgesine gidenlerden biri de iş insanı Uğurcan Kapıdağ oldu.

Reklam ajansı sahibi Uğurcan Kapıdağ, deprem bölgesine yardım ve desteklerine devam ediyor.

Hazır mutfaklar ve mutfak gereçlerini bölgeye ulaştıran Kapıdağ, bunların yanı sıra gıda, su, ev tekstil ürünleri ile çocuklar için oyuncaklardan oluşan tırları da bölgeye ulaştırdı. Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Kapıdağ, miniklere oyuncak ve çikolata da dağıttı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Gergin ve olaylı Bursaspor - Amedspor maçında kazanan Bursa!
SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısı öncesi CHP yandaşı gazeteciden flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönüllülerin yardım eli depremzedenin omuzunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA