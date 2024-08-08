Google ve Meta’nın kirli işbirliği deşifre oldu

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde dün yayınlanan özel bir haberde ABD merkezli internet arama motoru Google ile Instagram – Facebook – Whastapp'ı bünyesinde bulunduran Meta arasındaki gizli anlaşma gün yüzüne çıkarıldı. İki firmanın 13 ile 17 yaşındaki çocuklara yönelik gizli reklam anlaşması yaptığı belirlendi. Habere göre çocukları ekran karşısında daha fazla tutmak için planlanan bu anlaşmayı uygulamaktan, anlaşmanın ortaya çıkması nedeniyle vazgeçmişler.Danimarka'da bazı liselerde, öğrencilerin derslerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla sosyal medya ve alışveriş sitelerine erişimleri kısıtlanıyor. Euronews'ün haberine göre bunların yanı sıra yayın siteleri ve oyunlar da dahil olmak üzere bazı web siteleri de engelleniyor. Danimarka Çocuk ve Eğitim Bakanlığı'nın yeni tavsiyeleri, çok sayıda liseyi internetin yıkıcı etkisine karşı mücadeleye katılmaya teşvik etti. ABD'de 5 Kasım'da başkanlık yarışı yapılacak. Seçim öncesinde ana gündem maddelerinden biri de sosyal ağlar ve internet siteleri üzerinden hızla dolaşıma sokulan komplo teorileri oluyor. Guardian gazetesinin haberine göre Demokratların başkan adayı Kamala Harris ve yardımcısı Tim Walz ile Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile yardımcısı James David Vance hakkındaki komplo teorilerine her gün bir yenisi ekleniyor.İngiltere'de sosyal medya kullanıcılarına "Paylaştıklarınıza dikkat edin" uyarısı yapıldı. İngiltere'de Kamu Savcılığı Direktörü Stephen Parkinson, sosyal medyada nefret mesajı ve tehdit içerikli paylaşımda bulunanları "Dava edilebilirsiniz" diyerek ikaz etti. Parkinson, "Sosyal medyada nefret dolu veya tehdit edici eylemlerde bulunan herkes, sokaklarımızdaki şiddet dolu kargaşaya potansiyel olarak katkıda bulunuyor" dedi. İngitlere'de günlerdir aşırı sağcılar sosyal ağlarda yayılan yalan haberlerin ardından gösteriler düzenliyor. Bir kişi ise "ırkçı nefreti körüklemek" amacıyla internette içerik yayınlamakla suçlanıyor. 28 yaşındaki Jordan Parlour, şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen suç içerikli mesajları paylaştığı için yargılanan ilk kişi.