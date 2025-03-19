GOP’da ramazan çadırı sahnesi çöktü: 5 yaralı

Gaziosmanpaşa'da ramazan etkinlik çadırındaki sahnenin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ramazan ayı için kurulan etkinlik çadırındaki sahne, üzerinde çok sayıda kişi varken çöktü.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Bu arada, sahnenin çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.