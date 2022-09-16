Gora’daki uçan araçlar gerçek oldu, satışa çıktı! Xturismo Uçan Bisiklet ne kadar, Türkiye’de satılıyor mu?

UÇAN BİSİKLET ÖZELLİKLERİ

Xturismo, kalkış ve iniş yapmak için elektrik gücü kullanan EVTOLleri kullanıyor. Her yerde bu ürünlerden olmadığı için sadece özel mülk ve pistlerde kullanımına izin var.

40 dakikada havalanan uçan bisiklet, 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.