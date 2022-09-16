Haberler Yaşam Haberleri Gora’daki uçan araçlar gerçek oldu, satışa çıktı! Xturismo Uçan Bisiklet ne kadar, Türkiye’de satılıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 16:07

Gora’daki uçan araçlar gerçek oldu, satışa çıktı! Xturismo Uçan Bisiklet ne kadar, Türkiye’de satılıyor mu?

Japon start-up firması AERWINS tarafından geliştirilen uçan bisiklet Xturismo, ABD'deki Detroit Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Gora’da gördüğümüz uçan motosikletlere benzeyen bu yeni teknoloji harikası için vatandaşlar uçan bisiklet ne kadar, Türkiye’de satılıyor mu sorusunu yöneltiyor. İlk defa geçen sene gösterilen ürün, şimdi satışta. Peki, uçan bisiklet Türkiye’de satılıyor mu? Uçan bisiklet fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Gora’daki uçan araçlar gerçek oldu, satışa çıktı! Xturismo Uçan Bisiklet ne kadar, Türkiye’de satılıyor mu?

Uçan bisiklet fiyatı ve özellikleri, ABD'deki bir fuarda görücüye çıkmasından sonra aratılır hale geldi. Görünümü ve özellikleriyle görenlerden tam not alan teknoloji harikasının 2025'e kadar farklı modelleri çıkması bekleniyor. Peki, Xturismo Uçan Bisiklet ne kadar? İşte detaylar...

UÇAN BİSİKLET ÖZELLİKLERİ

Xturismo, kalkış ve iniş yapmak için elektrik gücü kullanan EVTOLleri kullanıyor. Her yerde bu ürünlerden olmadığı için sadece özel mülk ve pistlerde kullanımına izin var.

40 dakikada havalanan uçan bisiklet, 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

UÇAN BİSİKLET FİYATI NE KADAR?

Xturismo uçan bisiklet ABD'de satışa çıkıyor. Satış fiyatı 777 bin dolar olarak belirlendi.

TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Uçan bisiklet Xturismo henüz Türkiye'de satışa çıkmadı.

2025 YILINA KADAR FİYATININ 50 BİN DOLARA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

AERWINS Teknoloji Kurucu Başkanı Shuhei Komatsu, 2025 yılına kadar ürünün 50 bin dolara düşmesini beklediklerini açıkladı.

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Gora’daki uçan araçlar gerçek oldu, satışa çıktı! Xturismo Uçan Bisiklet ne kadar, Türkiye’de satılıyor mu?
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