Gora’daki uçan araçlar gerçek oldu, satışa çıktı! Xturismo Uçan Bisiklet ne kadar, Türkiye’de satılıyor mu?

Uçan bisiklet fiyatı ve özellikleri, ABD'deki bir fuarda görücüye çıkmasından sonra aratılır hale geldi. Görünümü ve özellikleriyle görenlerden tam not alan teknoloji harikasının 2025'e kadar farklı modelleri çıkması bekleniyor. Peki, Xturismo Uçan Bisiklet ne kadar? İşte detaylar...
UÇAN BİSİKLET ÖZELLİKLERİ
Xturismo, kalkış ve iniş yapmak için elektrik gücü kullanan EVTOLleri kullanıyor. Her yerde bu ürünlerden olmadığı için sadece özel mülk ve pistlerde kullanımına izin var.
40 dakikada havalanan uçan bisiklet, 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.