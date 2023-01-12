Gördüğü rüyadan sonra köyüne döndü, tarlasında define aramaya başladı

Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman rüyasında gördüğü babasından tapusunu devraldığı ormanlık alandaki tarlasında lahit olduğunu görmesinin ardından memleketi Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Çomranlı köyüne gelerek gerekli izinleri alıp kazı çalışmasına başladığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan 1 çocuk annesi Nazmiye Karaman (45) 6 yıl öncesinde rüyasında Çaycuma İlçesine bağlı Çomranlı köyündeki arazide lahit olduğunu gördü.
Karaman, para biriktirdikten sonra avukatı aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına define aramak için başvururken, gerekli izinleri almasının ardından kazı çalışması başlatmak için toprağı analiz ettirdiğini söyledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda 1 yıl içinde yasal izinleri alan Nazmiye Karaman, 120 bin lira harcayarak kazı alanında kurban kestirdikten sonra kepçe ile çalışmaları başlattı.
Çomranlı köyünde başlatılan kazı çalışmalarına Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesinde bulunan Müze Müdürlüğünden 2 arkeolog, Milli Emlak Müdürlüğünden bir uzman ile jandarma ekipleri katıldı.
Karaman yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamasında, "Bir şeyler çıkacağına umudum var. Rüyamda gördüğüm lahiti gerçeğe dönüştürmek umudundayım" diyerek şunları söyledi: "Köyümde yapılan kazılardan bir şey çıktığı takdirde Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. 6 yıldır bu işle uğraşıyorum. Toprağına dahi baktırdım. Bir şey çıkacağına umudum var. Eğer yapılan kazı sonucunda çıktığı anda yüzde 50'sini devletime vereceğim. Yasal süreci avukatım başlattı. O takip etti. Eşim bana biraz karşı, inanmıyor. Babam inanıyor ama akrabam, çevrem pek inanmıyor. Benim rüyalarım yüzde 88 çıkar. Burada lahit mezar iki oda çıkacağını ümit ediyorum. 3 gün önce çalışmalara başladık. Hedefimize ulaşacağız. Birşeyler çıkacağına umudum var. Olur da bir şey çıkmazsa hayal kırıklığı olmaz. Kafamda soru işareti kalmaz. Bakalım şansımıza"