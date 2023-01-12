Gördüğü rüyadan sonra köyüne döndü, tarlasında define aramaya başladı

Karaman yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamasında, "Bir şeyler çıkacağına umudum var. Rüyamda gördüğüm lahiti gerçeğe dönüştürmek umudundayım" diyerek şunları söyledi: "Köyümde yapılan kazılardan bir şey çıktığı takdirde Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. 6 yıldır bu işle uğraşıyorum. Toprağına dahi baktırdım. Bir şey çıkacağına umudum var. Eğer yapılan kazı sonucunda çıktığı anda yüzde 50'sini devletime vereceğim. Yasal süreci avukatım başlattı. O takip etti. Eşim bana biraz karşı, inanmıyor. Babam inanıyor ama akrabam, çevrem pek inanmıyor. Benim rüyalarım yüzde 88 çıkar. Burada lahit mezar iki oda çıkacağını ümit ediyorum. 3 gün önce çalışmalara başladık. Hedefimize ulaşacağız. Birşeyler çıkacağına umudum var. Olur da bir şey çıkmazsa hayal kırıklığı olmaz. Kafamda soru işareti kalmaz. Bakalım şansımıza"