Görele’de öldürülen gencin ağabeyi konuştu: "Kardeşimi hem kandırdı, hem de öldürdü"

Olay 27 Ağustos tarihinde Görele ilçesinde meydana geldi.1 yıl önce Görele'de fındık patoz işi yapan Harun Korkmaz kamyonetini Kocaeli'de yaşayan Aykut Ayvaz'a 55 Bin TL'ye sattı. Aykut Ayvaz kamyoneti alarak Kocaeli'ne gitti. Burada iddiaya göre kamyonete ayrıca 60 Bin TL masraf yapan Ayvaz, aracın satışını almak için Görele'ye geldi. Korkmaz ile buluşan Ayvaz bir süre tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ayvaz ile Korkmaz birbirlerine silahla ateş etti. Olayda ağır yaralanan Aykut Ayvaz(26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Harun Korkmaz ise yaralandı.

Olayda hayatını kaybeden Aykut Ayvaz'ın abisi Ümit Ayvaz SABAHA konuştu. Görele'de yaşayan Harun Korkmaz'dan 1 yıl önce kardeşi Aykut Ayvaz'ın kamyonet satın aldığını belirten abisi Ümit Ayvaz, "Kardeşim Harun Korkmaz'dan kamyonetini satın aldığı zaman ona 55 Bin TL para verdi. Kardeşim daha sonra kamyoneti alıp Kocaeli'ye geri döndü. Orada oto sanayisine gitti ve kamyonetin döşemesi ve boyasını yaptırarak 60 Bin TL masraf yaptı" dedi.

"Senin gibi enayi olduğu için benim param çok olur!"

Ağabey Ümit Ayvaz, 3 Kasım 2021 tarihinde kardeşim Aykut, Harun'u aradı ve aracın satışını istedi. Harun Korkmaz ise kardeşim kamyonetin icra olayı var, bunları temizleyip sana satışını vereceğim dedi.1 hafta sonra Aykut, Harun'u aradı ve satış işini sordu. Harun ise kamyoneti başkasına sattığını söyledi. Harun kardeşim Aykut'a" senin gibi enayi olduğu için benim param çok olur" diyerek ardından küfürlü kelimeler söyledi. Bunun üzerine yaz ayında gel paranı al dedi. Ağustos'un 15'inde kardeşim ailemle hem fındık toplamaya hem de kamyonetin parasını almaya gitti. Harun Korkmaz kardeşime parayı vermeyince Aykut emniyete giderek "beni vuracağı ve paramı vermeyeceğini" söyleyerek şikayette bulundu. Elinde bulunan delileri emniyet sundu. Aradan bir hafta geçti. 27 Ağustos'ta kardeşim Aykut, ilçe merkezinde Harun Korkmaz ile buluşup parasını istedi. Harun ona parasını vermeyeceğini söyleyince aralarında kavga çıktı. Birbirlerine silahla ateş etmişler. Harun kardeşimi kafasından vurmuş. Kardeşim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğrendiğimiz kadarıyla Harun bu şekilde başka işlerle de başkalarını dolandırmış. Biz davamızı açtık ve sonuna kadar takip edeceğiz. Kardeşim genç yaşta toprağa girdi. Bu tür dolandırıcılar hem can alıyor, hem de sokaklarda geziyor" dedi.