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Giriş Tarihi: 17.7.2022 10:22 Son Güncelleme: 17.7.2022 12:17

Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'un göbeğinde tasma takıp gezdirdi

Kartal'da sahibi olduğu iguana'ya tasma takıp yürüyüşe çıkaran vatandaş ilgi odağı oldu. Şaşkınlığı yüzlerinden okunan vatandaşlar fotoğraf sırasına girdi.

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Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul’un göbeğinde tasma takıp gezdirdi

İlginç olay Kartal'a bağlı Atalar sahilde dün yaşandı. İguana sahibi bir vatandaş, yürüyüşe tasma taktığı iguanası ile çıkınca dikkatleri üzerine çekti. Vatandaş ile birlikte tasmasıyla sahilde turlayan iguanayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tasmalı iguana'nın etrafını saran vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE İGUANA ŞAŞKINLIĞI

Atalar sahilde yürüyüşe çıkan Engin Gündoğdu, "Sahilde biraz hava almak için yürüyüşe çıkmıştım. Kalabalığı görünce merak edip yaklaştım. Tasma ile yürüyen iguanayı görünce şaşırdım. Daha önce rastlamadığım bir olaydı açıkçası. Herkes fotoğraf çekiyordu. Ben de o anı ölümsüzleştirmek için birkaç kare fotoğraf ve kısa bir video çekip uzaklaştım" dedi.

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Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'un göbeğinde tasma takıp gezdirdi
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