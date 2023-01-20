Görenler şaşırdı: Yaşlı kadın eline ne geçtiyse sokağa fırlattı!

Ekipleri ve mahalle sakinlerini alarma geçiren olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi, Meltem Bulvarı üzerinde yaşandı. 15 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede yalnız yaşayan Sezer S.'nin (82) pencereden eşyalar fırlattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çoğunluğu cam eşyaları dışarı fırlatan yaşlı kadını, apartman sakinleri ile çevredekiler ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekiplerine de kapıyı açmayan Sezer nineyi ikna etmek için olay yerine yakınları çağrıldı.