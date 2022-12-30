Son zamanlarda karıştıkları trafik kazaları ve yaptıkları arızalarla dikkatleri üzerine çeken İETT otobüslerinden biri, bu defa şaşkınlık veren bir haberin konusu oldu.

Görenler şaşkına döndü! İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı kamerada | Video

O ANLAR KAMERADA

Dün öğle saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü, yanından geçen İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince gözlerine inanamadı. Ve o anları kayda aldı.