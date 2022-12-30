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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:26 Son Güncelleme: 30.12.2022 10:28

Görenler şaşkına döndü! İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı kamerada

İstanbul'da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı yapıldığı anlara ait görüntüler bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince gözlerine inanamadı.

İHA
Görenler şaşkına döndü! İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı kamerada

Son zamanlarda karıştıkları trafik kazaları ve yaptıkları arızalarla dikkatleri üzerine çeken İETT otobüslerinden biri, bu defa şaşkınlık veren bir haberin konusu oldu.

Görenler şaşkına döndü! İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı kamerada | Video

O ANLAR KAMERADA

Dün öğle saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü, yanından geçen İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince gözlerine inanamadı. Ve o anları kayda aldı.

20 saniye kadar süren görüntüde seyir halindeki İETT otobüsünün onlarca kağıt havluyla dolu olduğu görülüyor.

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Görenler şaşkına döndü! İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı kamerada
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