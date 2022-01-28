Haberler Yaşam Haberleri Görev başında kalp krizi geçirdi: Saadet Ebe kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 28.1.2022 11:01 Son Güncelleme: 28.1.2022 11:19

Görev başında kalp krizi geçirdi: Saadet Ebe kurtarılamadı

Görev başında kalp krizi geçirdi: Saadet Ebe kurtarılamadı

Kocaeli Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, ebe olarak görev yapan Saadet Aksoy, görev başındayken geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan Saadet Aksoy(45), görev başındayken kalp krizi geçirdi. Başiskele İlçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Aksoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy'un cenazesinin, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi.

PEHLEVAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Sağlık camiasını yasa boğan ölümün ardından, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan yayınladığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy'u kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camimamıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Görev başında kalp krizi geçirdi: Saadet Ebe kurtarılamadı
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