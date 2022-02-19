Görev başında vefat eden polis Şanlıurfa’da defnedilecek

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Hükümet Konağı girişindeki güvenlik noktasında görev yapan 4 çocuk babası 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, önceki gün akşam saatlerinde nöbeti devralıp görevine başladı. Sabah saatlerinde nöbet değişimi için Hükümet Konağı'na gelen mesai arkadaşı, Aksu'yu hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri, yaptıkları kontrolde genç polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Önce Elbistan Devlet Hastanesi oradan da Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırılan 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, hastane önünde düzenlenen tören ve duanın ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Polis memuru Seyit Ahmet Aksu yarın Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde öğle namazından sonra toprağa verilecek.