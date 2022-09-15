Görev yaptığı hastanede öldürülen özel güvenlik görevlisine veda

"NASIL KIYDIN NEDEN KIYDIN"

Cenazede konuşan acılı baba Hüseyin Okudan, "Nasıl kıydın, niye kıydın. Benim balım benim canım sana ne zara verdi ki. Bir saniyelik ofkene neden hakim olamadın. Çınarıma neden kıydın. Duyduğum kadarıyla bunu yapanların 22 tane suç dosyası varmış. Ben oldum 23, başka anne ve babaların canlarının yanmasını asla istemiyorum. Bunlar sokaklara salınmasın. Bunlar tekrardan gidip hastanelerde doktorlara kıymasın. Sokakta mazlum kadınlara kıyılmasın. Böyle namertlere can insanlara kıydırılmasın. Benim çınarım karıncayı incitmezdi" diye konuştu.