Talihsiz hemşire görev yaptığı hastanede hayatı kaybetmişti! Yasemin hemşire son yolculuğuna uğurlandı





'HEMŞİRELERİMİZ SAĞLIK CAMİAMIZIN KANATSIZ MELEKLERİ'

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, törende yaptığı konuşmada, "Ebelerimiz, hemşirelerimiz sağlık camiamızın kanatsız melekleri. O acilde ve stresli bir yerde çalışıyordu. Hepimizin başı sağ olsun. Bu törendeki gibi birlik ve beraberlik içerisinde olalım. İşimizin stresini biraz azaltalım. İnşallah o cennetle mükafatlandırılacaktır" dedi.