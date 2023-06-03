Görev yaptığı karakolun duvarına çarptı

Diyarbakır'ınHazro İlçesi'nde Jandarma Uzman Çavuş Osman Öntemel, görev yaptığı karakolun duvarına kullandığı motosikletle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Arka koltukta yer alan arkadaşı ise ağır yaralandı. Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Osman Öntemel, kullandığı motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı kullandığı motosikletle görev yaptığı jandarma karakolunun duvarına çarpan Uzman Çavuş Öntemel, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Motosikletin arkasında oturan Öntemel'in arkadaşı ise ağır yaralandı. Karakoldaki askerlerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzman Çavuş Osman Öntemel'in cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.