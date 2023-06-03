Haberler Yaşam Haberleri Görev yaptığı karakolun duvarına çarptı
Giriş Tarihi: 4.6.2023

Görev yaptığı karakolun duvarına çarptı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Görev yaptığı karakolun duvarına çarptı
Diyarbakır'ın Hazro İlçesi'nde Jandarma Uzman Çavuş Osman Öntemel, görev yaptığı karakolun duvarına kullandığı motosikletle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Arka koltukta yer alan arkadaşı ise ağır yaralandı. Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Osman Öntemel, kullandığı motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı kullandığı motosikletle görev yaptığı jandarma karakolunun duvarına çarpan Uzman Çavuş Öntemel, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Motosikletin arkasında oturan Öntemel'in arkadaşı ise ağır yaralandı. Karakoldaki askerlerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzman Çavuş Osman Öntemel'in cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
SON DAKİKA: CHP'den flaş 'Kurultay' kararı! Seçim hezimeti sonrası süreç başlatıldı...
Yeni bakanlardan A Haber'e özel açıklamalar: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
SON DAKİKA | Ekonomi yönetiminde yeni dönem: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Son dakika! AK Parti'nin A takımı belli oldu: İşte o isimler...
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Görev yaptığı karakolun duvarına çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA