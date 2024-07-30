Görev yerine giden doktor kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Bartın Zonguldak Karayolunda özel aracı ile seyir halinde olan Doktor Arif Sururi Furkan, Karayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun reklam tabelasına çarparak durabildi. Benzin İstasyonu çalışanlarının araç içinde bulunan kişinin hareketsiz olduğunu görünce hemen 112 yi aradılar. Olay yerine Jandarma ver Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan kimlik kontrolünde Bartın'a bağlı Akçamescit köyünde bulunan Sağlık Merkezinde Aile Hekimi olarak çalışan Arif Sururi Durkan olduğu belirlendi. Kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren tahmin edilen Doktor Arif Sururi Durkan'ın evli 1 çocuk babası.