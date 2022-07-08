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Giriş Tarihi: 8.7.2022 10:59 Son Güncelleme: 8.7.2022 11:52

Görevden uzaklaştırılan Semih Şahin Adliyeye çağrıldı! 200 bin dolar rüşvet alan tutuklu danışman salıverildi

Bilecik’te 6 ay önce patlak veren büyük rüşvet skandalında şoke eden bir gelişme yaşandı. Soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin, tutuklanması talebiyle adliyeye çağrılırken, Belediye hizmet binasında bir müteahhitten 200 bin dolar nakit rüşvet alırken suçüstü yakalanan ve tutuklanarak danışmanı Selçuk Erdağı ise salıverildi. Erdağı’nın serbest bırakılması Bilecik’te büyük şaşkınlık yarattı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Görevden uzaklaştırılan Semih Şahin Adliyeye çağrıldı! 200 bin dolar rüşvet alan tutuklu danışman salıverildi

Bilecik Belediyesi daha önce 2018 yılında Seven Pasajı olarak bilinen bölgeye AVM inşa etmek için gelir paylı sistemle ihaleye çıktı. Uygun teklif veren bir firma ihaleyi kazanarak inşaata başladı. Sözleşmede AVM'nin satış hakları firmaya verildi. İnşaat devam ederken 2019 yerel seçimlerinde belediye el değiştirerek CHP'ye geçti, Rüşvet çarkı da bundan sonra dönmeye başladı. 2020 yılının Kasım ayında AVM, ekspertiz ve belediye tarafından belirlenen 26 Milyon 200 Bin lira bedelle, inşaatı yapan firma tarafından satışa çıkarıldı. Şehirde faaliyet gösteren bir akaryakıt şirketi AVM'ye talip oldu.

"BAŞKAN BÖYLE UYGUN GÖRDÜ"

Satış ve devir işlemleri sürerken Danışman Selçuk Erdağı AVM'yi satın alan firmanın sahiplerini belediyeye çağırarak görüşmek istedi. Daveti kabul eden firma sahibi, Erdağı'nın belediyedeki odasına gitti. Firmaya hayırlı olsun diyen Erdağı, satış için belirlenen 26 Milyon 200 Bin liranın haricinde firma sahibinden 2 Milyon 500 Bin TL peşin, 800 Bin TL ise iskandan sonra olmak üzere toplamda 3 Milyon 300 Bin lira rüşvet istedi. Firma sahibi "Bu ödeme niçin?" diye sorduğunda ise "Belediyeye lazım, başkan bey böyle uygun gördü" cevabını verdi.

ENCÜMEN KARARIYLA SATIŞI DURDURDU

Firma sahipleri teklifi reddetse de rüşvet yerine belediyeye kepçe alıp hibe etmeyi önerdi. Ancak Selçuk Erdağı, "Bu konu pazarlığa kapalıdır. Biz ne yapacağız kepçeyi, bize nakit para lazım" diyerek teklifi reddetti. Görüşmeler sürdü ancak istediği rüşveti alamayan Erdağı resmi olarak gerçekleşen satış işleminin iptal edilmesi için firmadan "almaktan vazgeçtik" yazısı istedi. Firma kabul edilmeyince 2021 yılının Şubat ayında AVM için belirlenen 26 Milyon 200 Bin liralık satış bedeli encümen kararıyla arttırıldı, böylece satış iptal oldu.

RÜŞVETİ KAĞIDA YAZIP VERDİ

Aylar sonra Selçuk Erdağı, AVM'ye talip olan firmanın sahiplerini 29 Aralık 2021'de tekrar davet etti. Görüşme sırasında Erdağı, masasında bulunan bir not kağıdına kendi el yazısı ile 200 dolar (200 bin) ve 120 dolar (120 bin) yazıp "Bunu da halledersiniz" dedi. Ortaklar, istenen paranın ne olduğunu anlamadı. 1 gün sonra sabah saatlerinde tekrar Erdağı'nın yanına gitti. Erdağı ikinci kez not kağıdına el yazısı ile aynı rakamları yazarak ortaklara verdi ve "Konu pazarlığa kapalı" dedi. Durumu daha önce emniyete bildiren ve rüşvet isteme sırasında konuşulanları kaydeden firma yetkilileri seri numaraları alınmış olan parayı Selçuk Erdağı'na teslim eder etmez, Emniyet odaya baskın yaparak Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladı.

ERDAĞI SERBEST KALDI, ŞAHİN ADLİYEYE ÇAĞRILDI

Rüşvet soruşturmaları kapsamında Belediye Başkanı CHPli Şahin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Dönen rüşvet çarkıyla ilgili ses kayıtları ve ifadeler dosyada yer alırken, Olaydan tam 6 ay sonra Şahin ilk kez adliyeye çağrıldı. Savcılığa ifade veren Şahin ifadesinin ardından avukatıyla birlikte Adliyeden çıkarken, şoke eden sürpriz bir gelişme yaşandı. Rüşvet operasyonunda seri numaraları alınmış dolarlarla Belediye hizmet binasında suçüstü yakalanan danışman Selçuk Erdağı, serbest kaldı. Verilen karar, kentte soğuk bir duş etkisi yarattı.

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Görevden uzaklaştırılan Semih Şahin Adliyeye çağrıldı! 200 bin dolar rüşvet alan tutuklu danışman salıverildi
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