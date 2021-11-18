Göreve giden polisler kaza yaptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı

Hakan A. idaresindeki 71 ACF 254 plakalı otomobil, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde göreve giden Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinden polis memuru Mustafa Ö'nün kullandığı 71 AAG 583 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada her iki sürücü ile birlikte polis aracında yolcu olan polis memuru Ali A. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki polis memuru ile diğer araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.