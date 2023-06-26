Görevi başında rahatsızlanan güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2023
Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı âli olsun. pic.twitter.com/KHzhQXqCtn