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Giriş Tarihi: 26.6.2023 18:49

Görevi başında rahatsızlanan güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için taziye mesajı yayımladı...

İHA
Görevi başında rahatsızlanan güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.

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Görevi başında rahatsızlanan güvenlik korucusu şehit oldu
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