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Giriş Tarihi: 20.2.2022 15:29 Son Güncelleme: 20.2.2022 15:42

Görevi başında vefat eden polis Şanlıurfa'da toprağa verildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Görevi başında vefat eden polis Şanlıurfa’da toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta görevi başında vefat eden polis Seyit Ahmet Aksu yapılan törenle Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren 4 çocuk babası 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, Tıp Fakültesi Morgu önünde düzenlenen törenin ardından dualarla memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Elbistan Hükümet Konağı girişindeki güvenlik noktasında görev yapan 4 çocuk babası 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, önceki gün akşam saatlerinde nöbeti devralıp görevine başladı. Sabah saatlerinde nöbet değişimi için Hükümet Konağı'na gelen mesai arkadaşı, Aksu'yu hareketsiz şekilde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde genç polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Önce Elbistan Devlet Hastanesi oradan da Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi morguna kaldırılan 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, hastane önünde düzenlenen tören ve duanın ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Polis memuru Seyit Ahmet Aksu Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Gölpınar mahallesinde yapılan törenle göz yaşlarla toprağa verildi cenaze, törenine Şanlıurfa valisi Abdullah Erin Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Hasan Bilici Şanlıurfa şehit aileler dernek Başkanı Mehmet Yavuz polis yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Görevi başında vefat eden polis Şanlıurfa'da toprağa verildi
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