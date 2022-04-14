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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Goril, telefon bağımlısı oldu

Goril, telefon bağımlısı oldu
ABD'de Lincoln Park Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Amare, telefon bağımlısı oldu. 190 kilo ağırlığındaki goril, kendisini görmeye gelen ziyaretçiler sayesinde telefonla tanıştı. Amare ile sık sık selfie çektiren ziyaretçiler, ona kendi videosunu izletiyor. Bu yüzden gorilin dikkati zamanla dağıldı. Amare'nin etrafa karşı ilgisi azaldı. Hatta bu yüzden genç bir gorilin saldırısını fark edemedi. Hayvanat bahçesi çalışanları, Amare'nin dikkat dağınıklığının gruptaki konumunu tehlikeye atmasından korkuyor. Amare zamanının çoğunu ziyaretçilerin fotoğraflarına bakarak geçiriyor. Görevli Stephen Ross, "Arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirerek goril olmayı öğrenmesini tercih ederiz" dedi. DIŞ HABERLER

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Goril, telefon bağımlısı oldu
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