Görme engelli avukat çift azmiyle örnek oldu: Oğullarını kimseden destek almadan büyüttü, üniversiteli yaptı

27 yıllık avukat eşi Müjgan Özen ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda avukatı olarak görev yapıyor. SABAH'a konuşan Müjgan Bilgen Özen, "Ev işlerini kendim yaptım. Oğlumun bakımında hiç kimseden destek almadım. Çok şükür onu büyütüp yetiştirip, üniversiteli yaptık" dedi. Ufuk Özen, "Toplumun yarattığı engelleri kaldırmak istiyoruz. Toplumda eşit, hak ve sorumluluklara sahip bireyler olarak yaşamak istiyoruz. Ayrıcalıklı değil, erişilebilir bir yaşam istiyoruz. Bütün yaşamsal alanlar evrensel bir tasarımla herkese uygun hale getirilerek birlikte yaşam alanı oluşturulmasını istiyoruz" dedi. Görme engelli anne ve babasına büyüdükten sonra desteğini daha da arttıran onların gözü olan Umut Özen, "Beni yetiştirip bu yaşa kadar getirdikleri için anne ve babama minnettarım. Şu an istediğim bölümde son sınıf öğrencisiyim. Onların azmi ve enerjisi bana güç katıyor. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile serbest avukat eşi Ufuk Özen gençlik yıllarında geçirdikleri rahatsızlıkları nedeniyle hayatlarına görme engelli olarak devam etmek zorunda kaldı. Ufuk Özen, hukuk fakültesini görme duyusunu kaybettikten sonra kazandı ve bitirip 30 yıl önce serbest avukatlığa başladı. Eşi Müjgan Özen de üniversite öğrencisiyken azalan görme yetisini bir süre sonra tamamen kaybetti. 25 yıl önce tanışan ve kısa süre sonra hayatlarını birleştiren Özen çiftinin mutlulukları 2003'te bir kat daha arttı. Özen çifti Umut adını verdikleri bir erkek çocuğu sahibi oldu.

UMUT İSMİNİ VERDİKLERİ OĞULLARI BÜYÜDÜ ÜNİVERSİTELİ OLDU

Özen çiftinin Umut adını verdikleri oğulları büyüdü üniversiteli oldu. 21 yaşındaki Umut Özen, Yaşar Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümü son sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ediyor. Görme engelli anne ve babasına büyüdükten sonra desteğini daha da arttıran onların gözü olan Umut Özen, "Beni yetiştirip bu yaşa kadar getirdikleri için anne ve babama minnettarım. Şu an istediğim bölümde son sınıf öğrencisiyim. Onların azmi ve enerjisi bana güç katıyor. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

HEM AVUKAT HEM DERNEK BAŞKANI

30 yıldır serbest avukatlık yapan Ufuk Özen, aynı zamanda Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı ve Engelliler Konfederasyonu Hukuktan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. SABAH'a konuşan Ufuk Özen, "Toplumun yarattığı engelleri kaldırmak istiyoruz. Toplumda eşit, hak ve sorumluluklara sahip bireyler olarak yaşamak istiyoruz. Ayrıcalıklı değil, erişilebilir bir yaşam istiyoruz. Bütün yaşamsal alanlar evrensel bir tasarımla herkese uygun hale getirilerek birlikte yaşam alanı oluşturulmasını istiyoruz" dedi.

OĞLUMUN BAKIMINDA KİMSEDEN DESTEK ALMADIM, KENDİM BÜYÜTTÜM

Müjgan Bilgen Özen ise, "Ev işlerini kendim yaptım. Oğlumun bakımında hiç kimsenden destek almadım. Çok şükür onu büyütüp yetiştirip, üniversiteli yaptık. Eşim gibi engelli hakları konusunda mücadele ediyorum. Ülkemizde engelliler için çok sayıda kanun var. Uygulamada sorunlar olabiliyor. İnşallah zamanla bu konuda daha da iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.