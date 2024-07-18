Haberler Yaşam Haberleri Görme engelli çift rögara düştü
Giriş Tarihi: 18.7.2024 13:33 Son Güncelleme: 18.7.2024 14:19

Görme engelli çift rögara düştü

Samsun'da görme engelli çift, alt yapı çalışmaları sırasında kapağı açık olan rögara düştü.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Görme engelli çift rögara düştü

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde eşi Emrah Dalgıç ile birlikte yürüyüş yapan görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane Dalgıç çalışma yapılan rögarın içine düştü. Dalgıç çiftinin rögara düştüğünü fark eden çevredekiler yardımlarına yetişti.

Güldane Dalgıç ve Emrah Dalgıç olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta doğum gününü kutlayan ve 1 buçuk hamile olduğu belirtilen Güldane Dalgıç bebeğinin sağlık durumunu kontrol altına alınması için yoğun bakıma alınırken çiftin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Samsun'da görme engelli çiftin kapağı açık rögara düşme anı kamerada

ARKADAŞINA GÖNDER
Görme engelli çift rögara düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA