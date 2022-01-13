Görme engelli öğretmen nadir görülen kanserli kitlelerden kurtulup sağlığına kavuştu

17 yaşında görme yetisini kaybeden, eğitimini sürdürerek rehber öğretmen olan Riyad Tezcan, kentteki bir lisede 24 yıldır öğretmenlik yapıyor. Yaklaşık 8 ay önce karın ağrısı şikâyeti ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Tezcan'ın yapılan tetkiklerde sağ böbreğinde en büyüğü 17 santimetre çapında 4 tümör, sol böbreğinde ise çapı 1 ile 2 santimetre arasında değişen 4 tümör tespit edildi. Üroloji bölümünden Doç. Dr. İsmail Basmacı ve Doç. Dr. Göksel Bayar tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 2 saat süren cerrahi müdahale ile Tezcan'ın sağ böbreğindeki tümörler alındı. Sağlığına kavuşan Tezcan, Dünyada bu hastalığa yakalanan 31. kişi olduğu öğrenildi. Hastanın diğer böbreğindeki kitlelerin de takip edildiğini belirten Doktor Basmacı, bu kitlelerin de 3 santimetre çapına geldiğinde alınacağını aktardı.

"ZOR BİR AMELİYATTI AMA EKİBİMİZ İYİYDİ"

Yapılan tetkiklerde sağ böbrek üst kısımda 17 santimlik bir kitle tespit ettiklerini belirten doktor Basmacı, "Aynı zamanda yine aynı böbreğinde toplam 4 adet kitlesi vardı. Biz bunu radyolojiye tetkik ettik. Sonuçta tümör, yani kötü huylu bir hastalık olduğu ön tanısını aldık. Böyle durumda 17 santim olduğu için böbreğin tamamını almamız gerekirdi. Fakat bu hastanın ilginç olan yanı, hastanın diğer böbreği yani sol böbreğinde de yine kanserli doku hücreleri vardı. 4 adet sol böbreğinde de tümör vardı. Böyle olunca da her iki böbrekte te tümör olunca, bizim mümkün olduğunca kitlenin boyutuna bakmadan sağlam dokuyu elde etmemiz gerekiyor. Kanserli hücreyi çıkarmak istedik. 17 santimlik hücreyi çıkarabilmek için arkadaşlarımızla istişare ettik. Daha sonra hastayı açık operasyona aldık. Sağ böbreğinde bulunan 17 santimlik kitleyi, çıkararak böbreğin alt tarafını koruduk. Alt taraftaki diğer konserli dokuları hastanın böreğinden çıkararak hastanın şifa ile taburcu olmasına vesile olduk. Hastanın böbreğindeki kitle 3 santime gelince biz cerrahi düşünüyoruz. Şuan hastanın kitlesi 2.5 santim, diğer böbrekten bahsediyorum, daha ameliyat etmediğimiz böbrekten bahsediyorum. Hastamız yanımıza geldi, tetkiklerini istedik. O 3 santim olunca ona da müdahale edeceğiz. Çünkü 3 santim bizim için bir sınırdır. Operasyon toplam 1,5 - 2 saat sürdü. Burada onkolojide büyük başarılı operasyonlara imza attık. Buda onlardan bir tanesiydi. Zor bir ameliyattı ama ekibimiz iyiydi. Ekip olarak alnımızın akıyla çıktık. Hastalarımız bize kurumumuza güven duyuyorlar. Hasta kendi evinden çıkıp 10 dakikada hastaneye gelip ameliyatını oldu. 3 gün sonra taburcu oldu. Yani çıkıp başka illerde kalmadı, otellerde kalmadı hasta yakınları perişan olmadı. Bu hastayı önemli kılan özeliklerden bir tanesi de çıkan patoloji sonucu. Dünyada şu anda 30 hasta var, 'papiller renal hücreli karsinom' dediğimiz ailesel bir hastalık. Bu 30 vaka duyurulmuş bütün dünyada. Bizim hastamızda 31. hasta olarak literatüre geçti" dedi.

HASTALIK 8 AY ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Yeniden sağlığına kavuşan hasta Tezcan da: "Bu hastalık bende 8 ay önce belli oldu. İsmail beye geldik. Gerçekten bu ameliyat Mardin'de olabilecek bir ameliyat değildi. Büyük bir ameliyattı ama ben güvendim kendisine. Kendi memleketimde ameliyat olacağım dedim. Allah'a şükür çok çok iyi geçti, inşallah daha iyi olacak. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Durum stabil, bir problem gözükmüyor. İnşallah daha iyi olacağız. Yani ben biraz pozitif bakan bir insanım. Bu noktada insanın tabi ki moralin de etkisi var. İnşallah şimdi moralle ve dostlarla akrabalarla bunları aşacağız inşallah" şeklinde konuştu.