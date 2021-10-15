Görme engelli Ziya’ya Braille alfabeli Elif-Ba hediye edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüzde 90 görme engeli bulunan 11 yaşındaki Ziya'nın isteğini yerine getirdi. Kabartma harflerle özel basılmış Elif-Ba kitabı için çok heyecanlı olduğunu belirten Ziya, alfabeyi öğrenip Kuran-ı Kerim okumaya geçmek istediğini belirtti. Büyükşehir belediye yetkilileri ''Peygamberimiz bir hadisinde, 'Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerim öğrenen ve öğretenlerinizdir' diye buyuruyor. Biz de bu hadisi rehber edinerek görme engelli kardeşimiz Ziya'nın bizden isteğini yerine getirdik. İlerleyen zamanda Ziya ile Kuran-ı Kerim okumaya devam edip, birlikte öğreneceğiz" dedi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER 'BEN DE VARIM'LA TANIŞIYOR

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin özel sporcular için başlatmış olduğu 'Ben de Varım' projesi ile yakın zamanda tanışan Ziya; spor branşlarına yönlendirme yapılarak spor eğitimlerine de başlayacak. Bilindiği üzere Ben de Varım projesi; '2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın' Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül almıştı.

KÜÇÜK ZİYA ÇOK MUTLU OLDU

Büyükşehir Belediyesinden Elif-Ba cüzünü hediye alan Ziya, 'İlk kez böyle bir Elif Ba kitabım oldu, o yüzden çok mutluyum. İstanbul'da bir okulda kabartma Türkçe yazıyı öğrendim. Şimdi de inşallah Braille alfabesi ile yazılı Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Bu yüzden heyecanlıyım. Okumak için çok hevesim var, içinde neler geçtiğini merak ediyorum. Bu Elif-Ba cüzünü elime ulaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim'' dedi.