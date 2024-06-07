Görme engelliden sokak köpekleri isyanı

Özel eğitimci görme engelli Recep Gür, toplumda görme engellilere farkındalık oluşturmak için sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapan bir engelli. Türkiye'deki tartışma konusu olan sokak hayvanları hakkında görme engellilerin perspektifinden konuya dâhil olan Recep Gür, Twitter/X hesabından sokak hayvanları ile ilgili görme engellilerin yaşadığı sorunu dile getirdi.

"ÇOK KORKTUM"

Gür, Ankara Beşevler Metrosu'na iş dönüşü giderken merdivende köpeklerin yattığını görme engelli olduğu için fark etmeyip basamaktaki köpeğin üzerine bastığını söyledi. Çok korktuğundan söz eden Gür, "Merdivenlerin yarısına geldiğimde ayağımı basamak için attım ve korkunç bir ses duydum. O an korkudan benden de çok değişik bir sesin çıktığını hatırlıyorum. Bir genç beni sakinleştirdi. Merdivende yatan köpeğe basmışım. Çok korktum" dedi.

"PARKLAR KÖPEKLERİN OLSUN. BARİ İŞİMİZE RAHAT GELİP GİDELİM"

Gür, görme engellilerin sokak hayvanlarıyla yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Artık diyecek bir sözüm kalmadı. Parklara uzun zamandır gitmiyoruz. Tamam artık parklar köpeklerin olsun. Bari işimize rahat gelip gidelim. Benzer bir şey geçen yıl bir parkta yaşamıştık. Yine benzer bir durum daha on gün önce eşimin başına geldi. Yaşadığımızı anlatmak çok zor. Güvenli olduğunu düşündüğünüz bir yerde birden korkutucu bir şeyle karşılaştığınızı düşünün. Görme engelli olduğumuz için köpeksavar kullanmak, uzaklaşmak, üstüne basmamak gibi imkanlarımız yok. Bunları not düşmek için yazıyor, paylaşıyoruz. Birçok kişi için Kırmızı Pazartesi yaşandı. Biz de ikidir kıyısından dönüyoruz."