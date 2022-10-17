Görme engellilerin rafting heyecanı

Antalya'da 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde bir araya gelen 39 görme engelli birey, Köprülü Kanyonda rafting yaparak doyasıya eğlendi. Görme engelli vatandaşlar 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde Antalya'da bir araya geldi. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi öncülüğünde Manavgat'ta Köprülü Kanyonda rafting yapan görme engelli bireyler, gönüllerinde eğlenerek sohbet etti. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, "Manavgat Köprülü Kalyonda 39 arkadaşımızla rafting yapma farkındalık etkinliği düzenledik. Görme engelli arkadaşlarımızın kürek çekmesiyle daha da bir eğlenceli olan etkinliğimiz çok renkli geçti" dedi.