Görme ve yürüme engelli vatandaşa asansör hizmeti

Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçeye bağlı 200 haneli Kazan Mahallesi'nde ikamet eden görme ve yürüme engelli Ali Günay'ın evinden rahat çıkamadığını yönünde müracaatta bulunması ardından harekete geçti.

Bu talep 10 gün içinde asansör sisteminin evine monte edilmesi ile yerine getirildi. Günay artık rahat bir şekilde evinden dışarı çıkabiliyor.

"AİLESİ VE VATANDAŞIMIZ MUTLU OLDU"

Başkan Seydaoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Bu talep üzerine ekiplerimizi ihtiyaç sahibinin bulunduğu ikametgâha gönderdik. Ekiplerimizin yaptığı inceleme sonucunda 10 gün içinde asansör sistemi kuruldu. Vatandaşımız da bundan çok mutlu oldu. Ailesi de memnun oldu. Biz Eğilli vatandaşlarımıza hizmet etmeye, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

"TEKERLEKLİ SANDALYE TALEBİ GELDİ, HİZMETİMİZ DEVAM EDECEK"

Başkan Seydaoğlu sözlerine devam ederek "Bu girişim sonrası Türkiye'nin birçok yerinden teşekkür mesajları da aldık. Engelli vatandaşımız Ali Güney'in asansör paylaşımı sonrasında ise ilçede yürüme engellilerden tekerlekli sandalye talepleri gelmeye başladı. Tekerlekli sandalyeleri akülü ve aküsüz olmak üzere temin edip teslim edeceğiz. Hizmetlerimiz devam edecek." dedi.