Görülmemiş işkence

Husumetli oldukları gençlere etek giydirerek işkence yapan, birine de mermi yutturan 4 kişi yakalandı
KORKUNÇ olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Camuartesi akşamı yaşandı. Yaşar Deniz Ç. (28) ve iki arkadaşı, kız meselesi yüzünden tartıştıkları E.M. (26) ve M.Ş.'yi bir eve götürerek ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdüler. Yaşar Deniz Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti. Hareket etmekte zorluk çeken gençleri döven Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y., daha sonra M.Ş.'ye silah zoruyla mermi yutturup etek giydirdi. İşkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izledikten 10 dakika sonra operasyon düzenledi. Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T. Ve Gökhan Y. ile beraberlerindeki bir kadın gözaltına alındı. Yaşar Deniz Ç.'nin 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.'nün de 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı. Adrese yapılan operasyonda ise 1 adet tabanca, telsiz, kelepçe ve çok sayıda fişek ele geçirildi. E.M.'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu anlaşıldı. 1'i kadın 4 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.