Görümce filmi nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları ve karakterleri kimler?

2016 yılında vizyona giren Görümce filmi 27 Temmuz Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Gelin görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi eğlenceli ve mizahi bir dille ele alan film komedi türündedir. Filmin senaryosunu başrol oyuncusu Gupse Özay kaleme almıştır. Peki; Görümce filmi nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU
Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.