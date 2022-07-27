Görümce filmi nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları ve karakterleri kimler?

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.