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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:13

Görümce filmi nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları ve karakterleri kimler?

Görümce filmi 27 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarına gelecek. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu film komedi türünde olup başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece gibi isimler oturmaktadır. Erkek kardeşi Ahmet’e fazla düşkün olan Yeliz’in görümcesine yaptığı kötü sürprizlerin eğlenceli bir dille anlatıldığı Görümce filmi nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları ve karakterleri kimler?

Görümce filmi nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları ve karakterleri kimler?

2016 yılında vizyona giren Görümce filmi 27 Temmuz Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Gelin görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi eğlenceli ve mizahi bir dille ele alan film komedi türündedir. Filmin senaryosunu başrol oyuncusu Gupse Özay kaleme almıştır. Peki; Görümce filmi nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Görümce filmi, İstanbul'da çekildi ve film 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi.

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Görümce filmi nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları ve karakterleri kimler?
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