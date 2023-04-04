Görüntüler Diyarbakır’dan: Öldürüp cesedinin başında bekledi!

Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Mehmet Faruk Turan'ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı. Mehmet İhsan Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü