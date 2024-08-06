Görüntüler Sivas’tan! Zincirleme kaza dehşet saçtı: 6 yaralı

Kazada kamyonet sürücüsü M.B, otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) yaralandı. Traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.