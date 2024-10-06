Görüntüleri yayan şüpheli yakalandı

Sosyal medyada bir program üzerinden kız çocuğunun tehdit edildiği görüntülerin paylaşılması üzerine Siber Daire Başkanlığı harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler videonun kurgu olduğunu tespit ederken, görüntülerde yer alan E.N.B. adlı çocuk evinde muhafaza altına alındı. E.N.B.'nin ifadesinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet savcısı tarafından alınacağı öğrenildi. Söz konusu görüntüleri 'halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon yapan' 18 yaşındaki T.D. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.