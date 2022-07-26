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Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:36

Görüntülerle gündem olmuştu… Silahlarla ve kılıçla gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden silahlarla ve kılıçla paylaşımlar yapan ve tepki çeken bir kişi gözaltına alındı. Beş uzun namlulu tüfek ve bir kılıç ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Görüntülerle gündem olmuştu… Silahlarla ve kılıçla gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla açıldı. Pompalı tüfek ve kılıç başta olmak üzere sosyal medya hesabında uzun namlulu silahlarla paylaşımlar yapan A.S., Küçükçekmece İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.S.'nin ikamet adresinde, iş yerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde yapılan aramalarda söz konusu paylaşımlara konu uzun namlulu silahlar ve bir adet kılıç ele geçirildi. Yapılan incelemelerde silahlardan 5'inin de ruhsat tarihinin dolduğu belirlendi. Hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan A.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Görüntülerle gündem olmuştu… Silahlarla ve kılıçla gözaltına alındı
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