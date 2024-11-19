Görüntülü arama sırasında çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba tutuklandı

Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak tehditler savuran Şiyar A. (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı.

Görüntülerin hızla yayılması sonrası Şiyar A. isimli şüphelinin İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şiyar A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şiyar A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.