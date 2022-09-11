Gösteri Köpekleri film oyuncuları ve konusu: Gösteri Köpekleri filmi hangi kanalda, saat kaçta?

GÖSTERİ KÖPEKLERİ FİLM KONUSU

Rottweiler polis köpeği Max, yalnız çalışmayı tercih eden, maço bir köpektir. Ancak kendisine verilen yeni görevde bir ortağa ihtiyacı olacaktır. Dedektif Frank, bu işte Max'le çalışması için seçilir. İkili bebek bir pandanın kaçırılmasını da kapsayan bir hayvan kaçakçılığı operasyonunu çökertmeye çalışmaktadır. Max'in görevi ise kaçakçıların paravan olarak kullandığı köpek yarışmasına sızmaktır. Max'in kimliğini gizli tutarak yarışmaya katılması ve Frank'le birlikte kendini savunamayan hayvanlar için mücadele etmesi gerekecektir.

Sevilen film bugün ATV film kuşağında, saat 12.20'de yayında olacak!