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Giriş Tarihi: 11.9.2022 11:46

Gösteri Köpekleri film oyuncuları ve konusu: Gösteri Köpekleri filmi hangi kanalda, saat kaçta?

Çocuk ve aile filmleri arasında yer alan Gösteri Köpekleri filmi konusu ile izleyenlere komedi ve macera dolu bir öykü sunuyor. 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Raja Gosnell oturuyor. Gösteri Köpekleri film oyuncuları arasında popüler isimler de yer alıyor. Peki, Gösteri Köpekleri filmi hangi kanalda, nerede çekildi, nereden izlenir? İşte, film hakkında merak edilenler…

Gösteri Köpekleri film oyuncuları ve konusu: Gösteri Köpekleri filmi hangi kanalda, saat kaçta?

Orijinal adıyla Show Dogs çocuk-aile yapımları arasında şimdiden sevilenler listesine dahil oldu. Gösteri Köpekleri film konusu birbirinden sevimli, cesur ve iddialı köpeklerin gizli bir görevdeki operasyon macerasını anlatacak. Gösteri Köpekleri film oyuncuları arasında da sevilen isimler yer alıyor. Peki, Gösteri Köpekleri filmi hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, yanıtlar…

GÖSTERİ KÖPEKLERİ FİLM KONUSU

Rottweiler polis köpeği Max, yalnız çalışmayı tercih eden, maço bir köpektir. Ancak kendisine verilen yeni görevde bir ortağa ihtiyacı olacaktır. Dedektif Frank, bu işte Max'le çalışması için seçilir. İkili bebek bir pandanın kaçırılmasını da kapsayan bir hayvan kaçakçılığı operasyonunu çökertmeye çalışmaktadır. Max'in görevi ise kaçakçıların paravan olarak kullandığı köpek yarışmasına sızmaktır. Max'in kimliğini gizli tutarak yarışmaya katılması ve Frank'le birlikte kendini savunamayan hayvanlar için mücadele etmesi gerekecektir.

Sevilen film bugün ATV film kuşağında, saat 12.20'de yayında olacak!

GÖSTERİ KÖPEKLERİ FİLM OYUNCULARI ve SESLENDİRMENLER

Will Arnett

Natasha Lyonne

Omar Chaparro

Andy Beckwith

Delia Sheppard

Christina Dohmen

Daniel Eghan

Bern Collaco

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Gösteri Köpekleri film oyuncuları ve konusu: Gösteri Köpekleri filmi hangi kanalda, saat kaçta?
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