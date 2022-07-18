Haberler Yaşam Haberleri Gövdesinden kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi
Giriş Tarihi: 18.7.2022 17:02 Son Güncelleme: 18.7.2022 17:32

Gövdesinden kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi

İstanbul Kadıköy’de zaman zaman etkili olan fırtına ve rüzgardan dolayı gövdesinden kırılan bir ağaç seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olayda yaralanma olmazken devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gövdesinden kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi

Erenköy Ömerpaşa Sokak'ta saat 13.00 sıralarında zaman zaman şiddetlenen rüzgar nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç gövdesinden kırılarak seyir halindeki Barış Geyik yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ekilerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı.

Araç sürücüsü Barış Geyik, yolda seyir halindeyken bir anda ağacın üzerine devrildiğini kendisinin saniye farkıyla kurtulduğunu önündeki aracın kurtulduğunu kendisinin aracı kurtaramadığını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? İşte 2022 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları!
YKS sonuçları ÖSYM ile duyuruldu! 2022 YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları erişime açıldı!
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022!
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
2 yıllık açıköğretim üniversite bölümleri ve taban puanları bekleniyor! ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık önlisans taban puanları açıklandı mı?
Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile güncel Hemşirelik üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
SON DAKİKA! İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama geldi
YÖK Atlas Tercih Robotu YKS tercih tarihleri 2022: Üniversite tercihleri/YKS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Gövdesinden kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA