Gövdesinden kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi

Erenköy Ömerpaşa Sokak'ta saat 13.00 sıralarında zaman zaman şiddetlenen rüzgar nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç gövdesinden kırılarak seyir halindeki Barış Geyik yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ekilerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı.
Araç sürücüsü Barış Geyik, yolda seyir halindeyken bir anda ağacın üzerine devrildiğini kendisinin saniye farkıyla kurtulduğunu önündeki aracın kurtulduğunu kendisinin aracı kurtaramadığını söyledi.