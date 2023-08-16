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Giriş Tarihi: 16.8.2023 11:47 Son Güncelleme: 16.8.2023 11:50

Göynük’te orman yangını

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde başlayan orman yangını söndürme çalışması sürerken, Tepebaşı köyünde yeni bir orman yangını daha başladı. Ekipler her iki bölgeye de karadan ve havadan müdahale ediyor.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Göynük’te orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde dün sabah saatlerinde sarp ve dik yamaçlı arazinin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik hattında çıktığı tahmin edilen yangının ardından bölgeye Bolu Orman Müdürlüğü ile çevre ilçelerden arazözler ve ekipler sevk edildi. 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla havadan yapılan müdahale havanın kararmasıyla sona ererken karadan ekipler çalışmayı sürdürdü.

Sabah erken saatlerde orman yangınının devam ettiği bölgenin yaklaşık 10 kilometre uzağında bulunan Tepebaşı köyünde orman yangını başladı. Tepebaşı köyündeki yangına da 5 helikopter, 20 itfaiye, 1 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 64 personelle müdahale ediliyor. İki yangın bölgesine havadan 8 helikopterle müdahale edilirken karadan da yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

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Göynük’te orman yangını
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