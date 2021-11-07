Göz göre göre ölüm: "Beni vermeyin bu beni vurup öldürecek"

İlçeye bağlı Karabağ Mahallesinde 29 Ekim günü meydana gelen olayda, TIR şoförlüğü yapan Ahmet Rufai Ünver, kayınpederinin evine giderek eşi Nuriye ile kayınpederi Abdullah Akarsel'i (57) kayınvalidesi Hüsniye ve eşinin babaannesi Nebahat Akarsel'i (76) vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Nuriye Ünver hayatını kaybetti. Abdullah Akarsel ve annesi Nebahat Akarsel'in tedavileri sürerken, Hüsniye Akarsel'in taburcu olduğu belirtildi. Olay sonrası Cihanbeyli JASAT ekiplerince Konya kent merkezinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Ünver çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'ÇOCUKLARI İÇİN ŞİDDETE KATLANDI'

Öldürülen Nuriye Ünver'in acılı ağabeyi Mustafa Akarsel (33) SABAH'a konuştu. Kardeşinin hep şiddet gördüğünü anlatan Akarsel, "12 yıldır evliydi. 3 tane çocuğu vardı. Evlendikten bir sene sonra sorunlar başladı. Bacıma hep şiddet uyguladı. Bize söyleyemediği şiddetlerde varmış. Çocukları için acaba düzelir mi diye hep sabretti. Son bir yıl içerisinde şiddet nedeniyle iki sefer önleyici tedbir kararı aldırdı. Birinde çocuklar babasında kaldığı için onların hasretine dayanamayıp kendi gitti. Ondan bir ay sonrada yine aynı şekilde şiddet nedeniyle tedbir kararı aldırdı. Bana sordular, bende boşanın o zaman bizde üzerimize düşeni yapalım dedim. Nuriye'nin boşanma niyeti vardı. Dava açacaktık. Benim yanımdayken eşi gelmiş ve güzel laflarla kardeşimi ikna etmiş ve alıp gitmiş" dedi.

Mustafa Akarsel

'BENİ VERMEYİM BU BENİ VURUP ÖLDÜRECEK'

Olay günü yaşananları da anlatan Akarsel, "Olay günü kardeşim beni 12.30 gibi aradı. Ağlayarak, 'Benim psikolojim iyice bozuldu. Benim al bir hastaneye götür" dedi. Bende bacım akşam işten çıkınca seni alayım dedim. 14.30 gibi bir daha aradı. 'Ben babamın yanına gidiyorum beni oradan gel al' dedi. Bende sen git ben seni oradan alırım dedim. Bir daha telefon geldiğinde katliam haberini aldım. Ne olduysa o arada olmuş. Konya'dan babası ile birlikte gelmiş. Silahı alıp evin kapısına dayanmış. Bacımda eve daha yeni gelmiş. Bacım, 'Beni vermeyim bu beni vurup öldürecek' demiş. Çocukları alıp arabaya bindirmiş. Babam da, "Gel oğlum konuşalım, orta yol bulalım" demiş. Babam, kız kardeşime eşi ile gidip gitmek istemediğini sormuş. Gitmeyeceğim yanıtı alınca da silahı ateş etmeye başlamış. Babam, 'Kızımı öldürme beni öldür' diyerek kendisini silahın üzerine doğru atmış. Evde kim varsa sıkmış. Evden çıktıktan sonra geri dönüp ölüp ölmediklerine de bakmış. Kardeşim zaten hep korkardı. O silah bir gün bana patlayacak derdi. Bir seferinde bacıma babanı ve neneni vuracağım demiş. Bugün benim bacım yarın bir başkası. Artık kadınlar öldürülmesin o katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.