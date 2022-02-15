‘Göz Hakkı’ ile binlerce kişiye katarakt ameliyatı

Dünya çapında sağlık hizmetinin iyi olmadığı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine el uzatan ve 2006'dan bu yana 200 bini aşkın göz muayenesi, 30 bine yakın göz ameliyatı gerçekleştirip 60 bine yakın kişiye de gözlük dağıtan Yeryüzü Doktorları Derneği, bu kez katarakt sorununa dikkat çekmek için "Göz Hakkı" sloganıyla kampanya başlattı. Görme sağlığı ile ilgili projeler sayesinde çok basit dokunuşlarla insanları hayata kazandırdıklarını ifade eden Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney şunları anlattı:
Gittiğimiz bölgelerin yerel dinamiklerine göre hareket edip biz oradan ayrıldıktan sonra bile devam edecek şekilde bir sağlık sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bizim katarakt kamplarındaki ve katarakt faaliyetlerindeki önceliğimiz tabii ki hastanın faydalanması ama çözülebilir diğer sağlık problemleri varsa onları da yanına eklemliyoruz. Gözlük dağıtıyoruz, göz muayenelerini yapıyoruz, benzer rahatsızlıklarla ilgili verebileceğimiz her şeyi veriyoruz.
İnsani yardım şeklimiz insan ve maddi ihtiyaç transferini gitgide azaltan bir sisteme gittiği için pandemi sürecinde de faaliyetlerimiz durmadı. Duyarlı insanlarımız da bu süreçte evde otururken daha fazla bağış gönderdiler.
Hem ülkemizde hem dünyada, sağlığın yüzde 100 liberal bir ortamda alınan satılan bir hizmet metası gibi görülmemesi gerektiği ile ilgili düşünce güçlendi. Buradaki devletçi modelin daha da yükseleceği ortada. Pandemi döneminde de sağlık liberal bir modelden kamusal modele doğru evrildi.